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В России заработал сервис Госуслуг «жизненная ситуация»
Инструмент поможет постанавливать и заменять документы.

В России заработал сервис Госуслуг «жизненная ситуация». Об этом сообщил сайт Правительства РФ.

Комплексный инструмент создан для замены и восстановления и замены документов, таких как:

  • паспорт гражданина России, если он утерян, украден или испорчен,
  • полис ОМС,
  • загранпаспорт,
  • водительское удостоверение, в том числе международное,
  • пенсионные документы,
  • документы об образовании.

«Сервисы „жизненные ситуации“ нужны, чтобы люди получали государственные услуги в одном месте, быстро и удобно. Причем важно, что все необходимые услуги оказываются комплексно без необходимости искать дополнительную информацию и посещать ведомства. Даже при потере паспорта человек сможет оперативно получить новый и вернуться к привычному ритму жизни», — сказал руководитель Аппарата Правительства Дмитрий Григоренко.

Также сервис позволяет узнать номер утерянного СНИЛС и ИНН. Эти документы не нужно восстанавливать в бумажном виде, поскольку достаточно только электронного формата.

Ожидается, что в 2025 году благодаря сервису «жизненная ситуация» в 1,7 раза сократятся сроки оформления необходимых документов — в среднем с 50 до 30 дней. Количество необходимых бумаг планируется сократить в среднем с 17 до 13. Очных посещений ведомств вместо 15 в среднем станет шесть.