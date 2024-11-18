В России с 2025 года подорожает водка и коньяк
Причиной роста станет увеличение затрат на сырье, производство, доставку, акцизы и зарплаты.
В России с 2025 года подорожает водка и коньяк. Об этом пишет Газета. RU со ссылкой на эксперта Петра Щербаченко.
Причиной роста станет увеличение затрат на сырье, производство, доставку, акцизы и зарплаты.
Цены станут:
- на водку 349 рублей за 0,5 л (с текущих 299 рублей);
- на коньяк 651 рубля за 0,5 л (с 556 рублей);
- на бренди 472 рублей за 0,5 л (с 403 рублей).