В России появится лаборатория госпраздников

Отмечается, что учреждение создадут на базе министерства культуры. Оно будет заниматься переосмыслением праздников и наполнением их содержанием.

В России появится лаборатория госпраздников. Об этом пишет «Парламентская газета».

Отмечается, что учреждение создадут на базе министерства культуры. Оно будет заниматься переосмыслением праздников и наполнением их содержанием.

Отмечается, что подобная лаборатория уже существовала в СССР.

В данный момент в России 14 нерабочих праздничных дней.