В России появится лаборатория госпраздников
Отмечается, что учреждение создадут на базе министерства культуры. Оно будет заниматься переосмыслением праздников и наполнением их содержанием.
В России появится лаборатория госпраздников. Об этом пишет «Парламентская газета».
Отмечается, что учреждение создадут на базе министерства культуры. Оно будет заниматься переосмыслением праздников и наполнением их содержанием.
Отмечается, что подобная лаборатория уже существовала в СССР.
В данный момент в России 14 нерабочих праздничных дней.