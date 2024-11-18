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В России хотят увеличить лимиты потребления электроэнергии
По мнению авторов обращения, постановление правительства дискриминирует группы населения, в домах которых отсутствует централизованное газоснабжение и теплоснабжение. Стоимость оплаты электроэнергии для таких граждан может увеличиться более чем в два раза.

В России хотят увеличить лимиты потребления электроэнергии. Об этом в понедельник, 18 ноября, сообщает ТАСС.

С инициативой к комитету Госдумы по энергетике обратилась межфракционная группа депутатов. Они просят учитывать особенности регионов при формировании лимитов на использование электричества. Соответствующий проект протокольного поручения внесен на рассмотрение комитета.

«В связи с тем, что попытка правительства легализовать майнинг криптовалют в пользу физических лиц, занимающихся добычей криптовалюты, приведет к увеличению стоимости оплаты электроэнергии в индивидуальных жилых домах многодетных семей, пенсионеров и участников СВО поручить комитету Государственной думы по энергетике обратиться в правительство Российской Федерации с предложением проработать и внести изменения в постановление правительства Российской Федерации от 1 ноября 2024 г. № 1469», — говорится в документе.

По мнению авторов обращения, постановление правительства дискриминирует группы населения, в домах которых отсутствует централизованное газоснабжение и теплоснабжение. Стоимость оплаты электроэнергии для таких граждан может увеличиться более чем в два раза.