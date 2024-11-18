В Подмосковье мужчина угнал маршрутку и устроил ДТП, пытаясь скрыться от полиции

В Подмосковье мужчина угнал маршрутку и устроил ДТП, пытаясь скрыться от полиции. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

Инцидент произошел 17 ноября в Люберцах. Мужчина избил водителя и выгнал пассажиров маршрутки, а после уехал на ней в сторону Раменского. Полицейские организовали погоню. Пытаясь скрыться от ДПС, мужчина врезался в Kia.

Его задержали. Предварительно, мужчина был пьян.

Пострадавших в результате ДТП нет.