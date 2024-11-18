В Окском заповеднике лосиха попала в ловушку, которую сделали бобры
Кадры сделали в понедельник, 18 ноября.
В Окском заповеднике лосиха попала в ловушку, которую сделали бобры. Об этом в понедельник, 18 ноября,
"Если вы вдруг пойдете по мелководью водоема, заселенного бобрами, то будьте осторожны, чтобы не провалиться в воду, как эта лосиха", — отметила старший научный сотрудник Надежда Панкова.
По ее словам, когда водоем мелеет, бобры углубляют его возле своих «стратегически важных объектов», таких как хатка [так называют жилище бобров — прим.ред.], нора или запас веточного корма.
Фото: группа Окского природного заповедника во «ВКонтакте»