В Окском заповеднике лосиха попала в ловушку, которую сделали бобры

Кадры сделали в понедельник, 18 ноября.

В Окском заповеднике лосиха попала в ловушку, которую сделали бобры. Об этом в понедельник, 18 ноября, сообщили в официальной группе заповедника во «ВКонтакте».

"Если вы вдруг пойдете по мелководью водоема, заселенного бобрами, то будьте осторожны, чтобы не провалиться в воду, как эта лосиха", — отметила старший научный сотрудник Надежда Панкова.

По ее словам, когда водоем мелеет, бобры углубляют его возле своих «стратегически важных объектов», таких как хатка [так называют жилище бобров — прим.ред.], нора или запас веточного корма.

Фото: группа Окского природного заповедника во «ВКонтакте»