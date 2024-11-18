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В МИД раскрыли, каким будет ответ России на использование дальнобойных ракет
Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что ответ Москвы на удары западными дальнобойными ракетами по территории РФ будет «адекватным и ощутимым». По ее словам, применение Киевом такого оружия радикально изменит суть конфликта.

В МИД раскрыли, каким будет ответ России на использование дальнобойных ракет. Об этом сообщили на сайте министерства в понедельник, 18 ноября.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что ответ Москвы на удары западными дальнобойными ракетами по территории РФ будет «адекватным и ощутимым». По ее словам, применение Киевом такого оружия радикально изменит суть конфликта.

Захарова уточнила, что «пока не известно, опираются ли данные вбросы на официальные источники».

«Ясно одно, что на фоне поражений киевского режима его западные покровители делают ставку на максимальную эскалацию развязанной против России гибридной войны, пытаясь добиться иллюзорной цели — „нанести Москве стратегическое поражение“. Однако никакое „чудо-оружие“, на которое молятся [президент Украины Владимир] Зеленский и его приспешники, не в состоянии повлиять на ход СВО», — подчеркнула Захарова.

Ранее в Кремле высказались о разрешении США на удары по России ракетами ATACMS.