В Касимове остановили водителя без прав

В отношении нарушителя составили административный протокол. Ему грозит штраф от пяти до 15 тысяч рублей.

В Касимове остановили водителя без прав. Об этом сообщил ИД «Пресса» со ссылкой на местную ГАИ.

Инцидент произошел 16 ноября на улице Индустриальная около дома № 7"А". Полицейские остановили 33-летнего местного жителя за рулем автомобиля «ВАЗ 21099».

В результате проверки по информационным базам оказалось, что данный водитель у мужчины нет водительского удостоверения.

В отношении нарушителя составили административный материал по части 1 статьи 12.7 КоАП РФ. Ему грозит штраф от пяти до 15 тысяч рублей.