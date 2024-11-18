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В Госдуме заявили о влиянии разрешения Киеву бить вглубь России на ход СВО
Отмечается, что решение Байдена — это фактически последний ход его администрации, который сильно похож на «вашингтонскую истерику» и тесно связан с так называемым «планом стойкости» киевского режима.

В Госдуме заявили о влиянии разрешения Киеву бить вглубь России на ход СВО. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на депутата Леонида Ивлева.

По его словам, разрешение президента США Джо Байдена Украине наносить удары американскими дальнобойными ракетами вглубь территории России не изменит ход специальной военной операции.

Отмечается, что решение Байдена — это фактически последний ход его администрации, который сильно похож на «вашингтонскую истерику» и тесно связан с так называемым «планом стойкости» киевского режима.