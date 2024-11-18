В Госдуме предложили законодательно регламентировать услуги блогеров

В документе хотят прописать, как должны заключаться договоры, как блогеры должны доводить услуги, ответственность за несоблюдение соответствующих требований.

В Госдуме предлагают внести изменения в законодательство, чтобы регламентировать услуги блогеров, в том числе ввести ответственность за несоблюдение соответствующих требований. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на депутата Сергея Алтухова.

В документе хотят прописать, как должны заключаться договоры, как блогеры должны доводить услуги, ответственность за несоблюдение соответствующих требований.