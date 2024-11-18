В Госдуме предложили ввести четырехдневную рабочую неделю для многодетных

Также такое право предлагается предоставить родителям-одиночкам.

В Госдуме предложили ввести четырехдневную рабочую неделю для многодетных. Об этом пишет Газета.RU со ссылкой на вице-спикера Бориса Чернышова.

Он предложил дать родителям в многодетных семьях право переходить на четырехдневную рабочую неделю без потери дохода. Это касается тех, кто официально трудоустроен.

Также такое право предлагается предоставить родителям-одиночкам.

Возможное увеличение рабочего дня до 9 часов будет обсуждаться с работодателями.