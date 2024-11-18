В Госдуме предложили включить Рязанскую область в проект по виртуальным соцкартам

Отмечается, что эксперимент проведут в Свердловской, Мурманской, Самарской, Рязанской областях и Республики Башкортостан.

В Госдуме предложили включить Рязанскую область в проект по виртуальным соцкартам. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на депутата Эдуарда Кузнецова.

Отмечается, что эксперимент проведут в Свердловской, Мурманской, Самарской, Рязанской областях и Республики Башкортостан.

В тексте документа содержится рекомендация правительству рассмотреть предложения по подготовке проекта постановления, определяющего порядок выпуска и оборота «Единой цифровой карты».

Кроме того, предложили включить операторов ЕЦК в перечень организаций, которые могут быть подключены к Единой системе идентификации и аутентификации (ЕСИА) и единой системе электронного межведомственного взаимодействия.