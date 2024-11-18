В Госдуме одобрили штрафы за несоблюдение требований к содержанию животных

Несоблюдение требований к содержанию домашних животных влечет предупреждение или наложение административного штрафа на граждан в размере от 1,5 до 3 тысяч рублей; на должностных лиц — от 5 до 15 тысяч рублей; на юридических лиц — от 15 до 30 тысяч рублей.