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В Госдуме одобрили штрафы за несоблюдение требований к содержанию животных
Несоблюдение требований к содержанию домашних животных влечет предупреждение или наложение административного штрафа на граждан в размере от 1,5 до 3 тысяч рублей; на должностных лиц — от 5 до 15 тысяч рублей; на юридических лиц — от 15 до 30 тысяч рублей.

В Госдуме одобрили штрафы за несоблюдение требований к содержанию животных. Об этом пишет РИА Новости.

Законопроект был внесен в Госдуму Московской областной думой.

Несоблюдение требований к содержанию домашних животных влечет предупреждение или наложение административного штрафа на граждан в размере от 1,5 до 3 тысяч рублей; на должностных лиц — от 5 до 15 тысяч рублей; на юридических лиц — от 15 до 30 тысяч рублей.