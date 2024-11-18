В Борках появится водоотвод от затопления территорий

Согласно документации, вода с разлива будет проходить очистку.

Для рязанских Борок разработают проект водоотвода во время половодья. Начальная цена тендера на госзакупках восемь миллионов 468 тысяч рублей.

В документах указано, что подрядчик должен разработать проектно-сметную документацию для водоотвода.

Для этого он должен определить максимальный расход весеннего половодья в местах подтоплений поселка, найти способы транспортировать воду с учетом рельефа. При этом трубопровод должен быть из полимерного материала и безнапорным, диаметр труб предстоит определить в проекте.

Согласно документации, вода с разлива будет проходить очистку. Для этого подрядчик разработает проект очистных сооружений.

Заказчик — управление дорожного хозяйства и транспорта администрации. Исследовательские работы закончат до 1 июня 2025 года.

В 2023 году две дороги к поселку полностью затопило во время половодья.

Весной 2024 несколько десятков борковских приусадебных участков топило водой.