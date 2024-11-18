Times: США могут не одобрить использование Украиной ракет Storm Shadow

Отмечается, что у ракет ATACMS, которые Вашингтон разрешил использовать Киеву, были другие военные характеристики, чем у ракет Storm Shadow.

Администрация Джо Байдена может не одобрить использование Украиной крылатых ракет большой дальности Storm Shadow. Об этом сообщила британская газета The Times.

Отмечается, что у ракет ATACMS, которые Вашингтон разрешил использовать Киеву, были другие военные характеристики, чем у ракет Storm Shadow.

«Это может означать, что США по-прежнему не разрешат использование Storm Shadows, несмотря на частые просьбы правительства», — пишет Times.