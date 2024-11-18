Скончался известный российский художник Сергей Чесноков-Ладыженский

Его работы находятся в собраниях Третьяковской галереи, а также в коллекциях картин в Италии, Австрии, США и других странах.

Скончался известный российский художник Сергей Чесноков-Ладыженский. Об этом в понедельник, 18 ноября, сообщил Telegram-канал «SHOT».

По данным портала, тело нашли накануне в квартире на Октябрьской улице. По предварительной информации, причиной смерти стала острая сердечная недостаточность.

Чесноков-Ладыженский родился 1 октября 1954 года в Москве. Являлся профессором Гуманитарно-прикладного института. Его работы находятся в собраниях Третьяковской галереи, а также в коллекциях картин в Италии, Австрии, США и других странах.

Фото: Telegram-канал «SHOT».