Скончался известный российский художник Сергей Чесноков-Ладыженский
Его работы находятся в собраниях Третьяковской галереи, а также в коллекциях картин в Италии, Австрии, США и других странах.
Скончался известный российский художник Сергей Чесноков-Ладыженский. Об этом в понедельник, 18 ноября, сообщил Telegram-канал «SHOT».
По данным портала, тело нашли накануне в квартире на Октябрьской улице. По предварительной информации, причиной смерти стала острая сердечная недостаточность.
Чесноков-Ладыженский родился 1 октября 1954 года в Москве. Являлся профессором Гуманитарно-прикладного института. Его работы находятся в собраниях Третьяковской галереи, а также в коллекциях картин в Италии, Австрии, США и других странах.
Фото: Telegram-канал «SHOT».