С 1 января в России могут увеличить штрафы за нарушения ПДД

Кроме того, изменится размер скидки при быстрой оплате штрафов. С 1 января автомобилисты смогут оплатить 75% от суммы штрафа в течение 30 дней, вместо текущих 50% в течение 20 дней.

С 1 января в России могут увеличить штрафы за нарушения ПДД. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Отмечается, что поправки к КоАП разрабатываются в правительстве РФ. Если проект примут, то штраф за непристегнутый ремень безопасности увеличится с 1000 до 1500 рублей; штраф за управление транспортным средством в состоянии опьянения или передачу управления нетрезвому водителю вырастет с 30 000 до 45 000 рублей; превышение скорости обойдется водителям в 750-7500 рублей, в зависимости от степени превышения.

Кроме того, изменится размер скидки при быстрой оплате штрафов. С 1 января автомобилисты смогут оплатить 75% от суммы штрафа в течение 30 дней, вместо текущих 50% в течение 20 дней.