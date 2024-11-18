Рязанское предприятие оштрафовали за срыв сроков отопительного сезона в селе
Прокуратура ранее провела проверку из-за отсутствия отопления в селе Подвязье Рязанского района. Надзорный орган возбудил дело об административном правонарушении. Госжилинспекция решила оштрафовать предприятие на 30 тысяч рублей.
МКП ЖКХ «Рязанское» оштрафовали за срыв сроков отопительного сезона в селе Подвязье Рязанского района. Об этом сообщила пресс-служба региональной Госжилинспекции.
Прокуратура ранее провела проверку из-за отсутствия отопления в селе. Надзорный орган возбудил дело об административном правонарушении.
Госжилинспекция решила оштрафовать предприятие на 30 тысяч рублей.
Напомним, жители села Подвязье остались без теплоснабжения из-за коммунальной аварии. Прокуратура сообщала, что аварийная ситуация произошла из-за износа системы теплоснабжения.