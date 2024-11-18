Рязанское предприятие оштрафовали за срыв сроков отопительного сезона в селе

Прокуратура ранее провела проверку из-за отсутствия отопления в селе Подвязье Рязанского района. Надзорный орган возбудил дело об административном правонарушении. Госжилинспекция решила оштрафовать предприятие на 30 тысяч рублей.