Рязанский суд взыскал с ИП компенсацию за использование чужого товарного знака

Индивидуальный предприниматель К. подал иск к бизнесмену Б. о взыскании компенсации за нарушение исключительных прав на товарный знак «KAIZER». Суд решил, что использованное ответчиком обозначение «KAIZER» незаконно.

Индивидуальный предприниматель К. подал иск к бизнесмену Б. о взыскании компенсации за нарушение исключительных прав на товарный знак «KAIZER» в сумме 50 тысяч рублей. Об этом в понедельник, 18 ноября, сообщила пресс-служба Арбитражного суда Рязанской области.

Отмечается, что предпринимателю К. принадлежит товарный знак «KAIZER». В торговой точке, расположенной в городе Кубинке Одинцовского района Московской области, бизнесмен Б. продавал маникюрный инструмент в упаковке с изображением указанного товарного знака.

Суд решил, что использованное ответчиком обозначение «KAIZER» незаконно. С предпринимателя Б. взыскали компенсацию за нарушение прав на товарный знак в сумме 50 тысяч рублей. Инструмент для маникюра ликвидируют.

Решение не вступило в законную силу.