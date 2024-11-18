Рязанская область стала 54-й в рейтинге по высоким зарплатам

Лидерами рейтинга стали Чукотский и Ямало-Ненецкий автономные округа, а также Магаданская область.

Рязанская область стала 54-й в рейтинге по высоким зарплатам. Об этом сообщает РИА Новости .

Диапазон типовых зарплат в регионе составил от 30 до 63 тыс. рублей. Согласно исследованию, зарплату свыше 100 тыс. рублей получают 6,9% работающего населения региона, ниже 30 тысяч — 26%.

Лидерами рейтинга стали Чукотский (87-191 тыс. рублей) и Ямало-Ненецкий (76-181 тыс.) автономные округа, а также Магаданская область (76-174 тысячи).