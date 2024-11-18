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Рязанцы пожаловались на ужасную организацию концерта группы «Звери»
Отмечается, что начало концерта было запланировано на 19:00. Жители пишут, что смогли зайти в здание «Ледового дворца» только ближе к 20:00.

Рязанцы пожаловались на ужасную организацию концерта группы «Звери». Комментарии появились в соцсетях.

Отмечается, что начало концерта было запланировано на 19:00.

Жители пишут, что смогли зайти в здание «Ледового дворца» только ближе к 20:00.

«Люди на улице стоят в очереди, а они концерт начали играть», — написал мужчина.

«Организация очень плохая, просто неуважение к людям, которые вынуждены были стоять на холоде и ждать пока их пропустят в зал. За свои же деньги пропустили 30 минут концерта», — уточнила рязанка.

«Группа выступать начала, только даже в 19:30 стояла вся площадка перед входом, забитая народом», — отметила жительница.