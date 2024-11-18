Рязанцу запросили три года условно за дискредитацию российской армии

Напомним, в октябре 2023 года в Рязанской области силовики задержали Сергея Баканова. На мужчину завели уголовное дело о дискредитации российской армии из-за трех постов в Twitter [на данный момент X — прим.ред.]. В его доме проводили обыск.

Рязанцу Сергею Баканову запросили три года условно за дискредитацию армии. Об этом в понедельник, 18 ноября, сообщил портал «ОВД-Инфо"* со ссылкой на адвоката мужчины Андрея Курятникова.

Как указано в публикации, во время прений в Октябрьском районном суде Рязани местному жителю Сергею Баканову запросили три года условно с испытательным сроком на год по уголовному делу о дискредитации армии (часть 1 статьи 280.3 УК).

Напомним, в октябре 2023 года в Рязанской области силовики задержали Сергея Баканова. На мужчину завели уголовное дело о дискредитации российской армии из-за трех постов в Twitter [на данный момент X — прим.ред.]. В его доме проводили обыск.

Как сообщил портал «ОВД-Инфо"*, 16 ноября 2023 года мужчине предъявили обвинение. В качестве меры пресечения Баканову избрали обязательство о явке. В январе 2024 года дело передали в суд.

Видео задержания можно посмотреть по ссылке.

*медиапроект признан иноагентом в России