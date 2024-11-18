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Рязанцев предупредили об отключении холодной воды
Ресурса не будет из-за ремонтных работ на водопроводе 19 ноября.

Рязанцев предупредили об отключении холодной воды. Об этом сообщает «Водоканал».

Ресурса не будет из-за ремонтных работ на водопроводе 19 ноября с 09:00 до 13:00 будет по адресам:

  • улица Грибоедова, д. 18, д.20;
  • улица Есенина, д. 9 (ГКУ РО Центр сельского хозяйства и продовольствия Рязанской области), д.22;
  • улица Затинная, д. 5, д. 7, д. 9, д. 11, д. 24, д.24а, д. 26 корп.1.

Также с 09:30 до 17:00 отключение произведут по адресам:

  • Касимовское шоссе, д. 38б (МБОУ Школа № 59), 40 корп.1, 40 корп.2, 40а (МБДОУ Детский сад № 150);
  • ул. Новоселов, д. 17 корп. 1 (МБОУ Школа № 72 с углубленным изучением отдельных учебных предметов), 17 корп. 1 (МБУДО ЦДТ Стрекоза), 17 корп.2, 17а (МАДОУ Детский сад № 131).