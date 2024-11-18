Рязанцев предупредили об отключении холодной воды

Ресурса не будет из-за ремонтных работ на водопроводе 19 ноября.

Рязанцев предупредили об отключении холодной воды. Об этом сообщает «Водоканал».

Ресурса не будет из-за ремонтных работ на водопроводе 19 ноября с 09:00 до 13:00 будет по адресам:

улица Грибоедова, д. 18, д.20;

улица Есенина, д. 9 (ГКУ РО Центр сельского хозяйства и продовольствия Рязанской области), д.22;

улица Затинная, д. 5, д. 7, д. 9, д. 11, д. 24, д.24а, д. 26 корп.1.

Также с 09:30 до 17:00 отключение произведут по адресам: