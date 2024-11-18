Рязанца осудят за продажу поддельных кроссовок под видом оригинала

В отношении него возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 180 УК РФ (незаконное использование чужого товарного знака).

Рязанца осудят за продажу поддельных кроссовок под видом оригинала. Об этом в понедельник, 18 ноября, сообщила пресс-служба региональной прокуратуры.

По версии следствия, индивидуальный предприниматель приобрел у неустановленных лиц спортивную обувь, содержащую незаконное воспроизведение товарных знаков. Мужчина без ведома правообладателей торговал ею под видом оригинальной продукции.

В августе сотрудники полиции пресекли незаконную деятельность. Всего у предпринимателя изъяли 108 пар кроссовок на общую сумму около миллиона рублей.

Уголовное дело по ч. 1 ст. 180 УК РФ (незаконное использование чужого товарного знака) направлено мировому судье для рассмотрения по существу.