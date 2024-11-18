Российские военные освободили Новоалексеевку в ДНР

Подразделения группировки войск «Центр» за сутки отразили 11 контратак, ВСУ потеряли более 500 военнослужащих.

Российские военные освободили Новоалексеевку в ДНР. Об этом в понедельник, 18 ноября, сообщило Минобороны.

Отмечается, что подразделения группировки войск «Центр» за сутки отразили 11 контратак, ВСУ потеряли более 500 военнослужащих.

Помимо этого, войска группировки «Запад» улучшили тактическое положение, нанесли поражение ВСУ в ряде мест Харьковской области и ДНР, потери противника составили до 450 военных.

Также «Южная» группировка улучшила положение по переднему краю, отразила две контратаки, потери ВСУ составили до 695 военнослужащих.