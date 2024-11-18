Российские туристы стали чаще выбирать отдых за границей

Интерес к зарубежным поездкам увеличился на 38% в сравнении с осенью 2023 года.

Российские туристы стали чаще выбирать отдых за границей. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на исследование сервиса «Островок».

Интерес к таким поездкам увеличился на 38% в сравнении с осенью 2023 года. Особую популярность приобрели туры в страны Азии и ближнего зарубежья.

Втрое выросло количество бронирований отелей и апартаментов в Абхазии, двукратный рост наблюдался среди таких направлений, как Япония, Вьетнам, Индонезия и Грузия. В Казахстане прирост составил 97%. Также увеличилась популярность Южной Кореи (+80%), Черногории (+73%), Узбекистана (+70%), Китая (+62%) и Венгрии (+60%).

По абсолютному числу бронирований лидируют Белоруссия, Турция, Абхазия, Грузия, Узбекистан, Таиланд, Казахстан, Армения, Япония и ОАЭ.