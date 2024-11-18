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РНПК определила победителей на творческом фестивале «Энергия талантов»

Рязанская нефтеперерабатывающая компания (входит в НК «Роснефть») определила победителей и призеров отборочного тура корпоративного творческого фестиваля «Энергия талантов». В мероприятии приняли участие работники и их дети, всего 71 конкурсант двух возрастных категорий: 7 — 17 лет и 18 +. Конкурс прошел в десятый раз.

В конкурсе было 5 номинаций: «вокал», «хореография», «оригинальный жанр», «отражение (фото)», «отражение (живопись)». Отбор победителей осуществляло профессиональное жюри конкурса в составе деятелей культуры Рязанской области. Победителей и призеров фестиваля наградили дипломами и памятными подарками. Поощрительные призы — сувениры с корпоративной символикой получили все участники конкурса.

Отмечается, что рязанская НПК предоставляет для работников широкий спектр корпоративных программ, охватывающих работников и их семьи. Фестиваль «Энергия талантов» — одна из крупных программ. Конкурс был направлен на реализацию творческого потенциала работников и членов их семей, формирование командного единства, развития корпоративной культуры, содействия нравственному и эстетическому воспитанию.

Победители отборочного тура отправятся в Москву для участия во втором, а затем и финального тура, где соберутся победители со всех дочерних обществ «Роснефти».