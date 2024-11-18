РИА Новости: бойцы ВСУ бросают позиции на херсонском направлении
Украинские военнослужащие решили сбежать со своих позиций, когда российские подразделения начали к ним приближаться.
Бойцы ВСУ бросают позиции на херсонском направлении после столкновения с ВС России, бросив свое вооружение. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на снайпера с позывным «Панда».
По его словам, увидели брошенное оружие натовского образца: винтовки М-16, гранаты.
Он уточнил, что украинские военнослужащие решили сбежать со своих позиций, когда российские подразделения начали к ним приближаться.