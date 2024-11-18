Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Пнд, 18
Втр, 19
Срд, 20
ЦБ USD 99.94 -0.06 19/11
ЦБ EUR 105.46 -0.25 19/11
Нал. USD 99.30 / 99.00 18/11 18:20
Нал. EUR 104.80 / 105.80 18/11 18:20
Новости
Итоги года New
Публикации
Иван Семенов: «Мы фокусируемся на долгосрочных интересах и потребностя...
15 ноября 17:35
2 589
Дилерская сеть exeed — лучшая в премиальном сегменте по версии рейтинг...
Аналитическое агентство «АВТОСТАТ» совместно с онлайн-п...
15 ноября 11:42
2 897
От «Востока» до «Химволокна». Названия остановок в Рязани, которые пот...
Остановки общественного транспорта в Рязани сохраняют с...
6 ноября 16:02
19 809
Что приготовить? Спросите Шефмаркет!
«Шефмаркет» запустил доставку в Рязани полтора месяца н...
25 октября 13:03
34 525
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Вся рязанская земля начинается с кремля
Новое
Интервью с министром здравоохранения Рязанской области Александром Пшенниковым
На языке стен. Топ-10 муралов, которые преобразили Рязань
Интервью вице-губернатора Артема Бранова
Рязанские Борки
Улицы Рязани
Все спецпроекты →
Прокуратура добилась выплаты зарплаты работникам завода «Рязцветметэнерго»
Установлено, что организация своевременно не выдала сотрудникам оплату труда на общую сумму более 200 тысяч рублей.

Прокуратура добилась выплаты зарплаты работникам завода «Рязцветметэнерго». Об этом в понедельник, 18 ноября, сообщила пресс-служба надзорного органа.

Установлено, что организация своевременно не выдала сотрудникам оплату труда на общую сумму более 200 тысяч рублей.

Руководителю организации внесли представление, также в отношении должностного лица возбудили дело об административном правонарушении по ч. 6 ст. 5.27 КоАП (невыплата или неполная выплата в установленный срок заработной платы, других выплат).

В результате долг перед сотрудниками полностью погашен.