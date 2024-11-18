Прокуратура добилась выплаты зарплаты работникам завода «Рязцветметэнерго»

Установлено, что организация своевременно не выдала сотрудникам оплату труда на общую сумму более 200 тысяч рублей.

Прокуратура добилась выплаты зарплаты работникам завода «Рязцветметэнерго». Об этом в понедельник, 18 ноября, сообщила пресс-служба надзорного органа.

Установлено, что организация своевременно не выдала сотрудникам оплату труда на общую сумму более 200 тысяч рублей.

Руководителю организации внесли представление, также в отношении должностного лица возбудили дело об административном правонарушении по ч. 6 ст. 5.27 КоАП (невыплата или неполная выплата в установленный срок заработной платы, других выплат).

В результате долг перед сотрудниками полностью погашен.