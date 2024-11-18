Павел Малков поздравил рязанских дзюдоисток с победой на Первенстве России

В Академии единоборств в Рязани завершилось Первенство России по дзюдо среди юниоров и юниорок до 21 года. Мероприятие организовано в рамках федерального проекта «Спорт — норма жизни» национального проекта «Демография».

Павел Малков поздравил рязанских дзюдоисток с победой на Первенстве России. Об этом в понедельник, 18 ноября, сообщила пресс-служба областного правительства.

В Академии единоборств в Рязани завершилось Первенство России по дзюдо среди юниоров и юниорок до 21 года. Мероприятие организовано в рамках федерального проекта «Спорт — норма жизни» национального проекта «Демография».

Спортсменки Рязанской области — воспитанницы спортшколы «Комета» стали призерами соревнований. Александра Шестопалова завоевала золото в весе 57 кг, Кристина Коновалова — серебро в категории 78 кг.

«Дзюдо — уникальный и благородный вид спорта. Люблю борьбу и всегда болею за наших спортсменов. На татами рязанской Академии единоборств состязались более 600 юношей и девушек со всей страны. Поздравляю наших спортсменок с победой!» — сказал губернатор, поздравляя спортсменок с победой.

Как указано в публикации, в Рязанской области дзюдо — один из базовых видов спорта, который очень популярен. Только в спортшколах занимается более 1600 человек.