Около дома Херасковых в Рязани начали сносить двухэтажный дом. Об этом в понедельник, 18 ноября, сообщили в группе «Рязанский Формат» во «ВКонтакте».
Как указано в посте, старый двухэтажный дом на улице Фурманова начали активно разбирать.
Напомним, объект культурного наследия регионального значения «Дом Серовых (деревянный), 1805 года» (который также называется «домом Херасковых») располагается на улице Свободы дом № 7. Памятник — единственный сохранившийся в Рязани деревянный дом в стиле ампир.
В 2023 году рязанский суд обязал владельца дома Херасковых восстановить здание.
В 2024 году стало известно, что улицу Фурманова застроят многоэтажными домами. Кроме того, сообщалось, что в Рязани топонимическая комиссия хочет вернуть улице Фурманова историческое название — Монастырская.
Фото: группа «Рязанский Формат» во «ВКонтакте»