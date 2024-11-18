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Около дома Херасковых в Рязани начали сносить двухэтажный дом
Двухэтажный дом находится на улице Фурманова. Как сообщили очевидцы, его начали «активно разбирать». Ранее стало известно, что улицу Фурманова застроят многоэтажными домами. Кроме того, говорилось, что в Рязани топонимическая комиссия хочет вернуть улице Фурманова историческое название — Монастырская.

Около дома Херасковых в Рязани начали сносить двухэтажный дом. Об этом в понедельник, 18 ноября, сообщили в группе «Рязанский Формат» во «ВКонтакте».

Как указано в посте, старый двухэтажный дом на улице Фурманова начали активно разбирать.

Напомним, объект культурного наследия регионального значения «Дом Серовых (деревянный), 1805 года» (который также называется «домом Херасковых») располагается на улице Свободы дом № 7. Памятник — единственный сохранившийся в Рязани деревянный дом в стиле ампир.

В 2023 году рязанский суд обязал владельца дома Херасковых восстановить здание.

В 2024 году стало известно, что улицу Фурманова застроят многоэтажными домами. Кроме того, сообщалось, что в Рязани топонимическая комиссия хочет вернуть улице Фурманова историческое название — Монастырская.

Фото: группа «Рязанский Формат» во «ВКонтакте»