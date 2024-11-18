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Областная организация Профсоюза здравоохранения отметила 87-летие
Благодаря работе Профсоюза сформирована система социальной поддержки: достигнуты значительные успехи в сфере охраны труда и здоровья работников, реализуются важные программы и проекты, направленные на профилактику заболеваемости, поддержку работников в случае получения травм при исполнении служебных обязанностей, последние годы отмечены значительными победами организации в деле защиты трудовых прав и интересов работников отрасли.

Областная организация Профсоюза здравоохранения отметила 87-летие. Об этом сообщает пресс-служба организации.

«Сегодня отмечается знаменательная дата — 87-летие Рязанской областной организации Профсоюза работников здравоохранения РФ. За эти годы организация прошла славный путь, внеся неоценимый вклад в развитие здравоохранения Рязанской области, улучшение условий труда и жизни работников отрасли», — отметила Наталья Шамбазова.

Она подчеркнула, что областная организация Профсоюза объединяет более 22 тысяч членов, среди них — представители всех категорий медицинского персонала, от фельдшеров и медсестер до врачей всех специальностей, это работники многих уважаемых профессий, эффективное функционирование отрасли без которых было бы невозможно, это члены славных медицинских династий и студенты-медики.

«С момента своего основания в 1937 году, организация неустанно защищает права и интересы работников региона, выступая за достойный уровень оплаты труда, улучшение условий труда, повышение социального благополучия и создание благоприятного морально-психологического климата в учреждениях здравоохранения», — рассказала Шамбазова.

По ее словам, благодаря работе Профсоюза сформирована система социальной поддержки: достигнуты значительные успехи в сфере охраны труда и здоровья работников, реализуются важные программы и проекты, направленные на профилактику заболеваемости, поддержку работников в случае получения травм при исполнении служебных обязанностей, последние годы отмечены значительными победами организации в деле защиты трудовых прав и интересов работников отрасли.

«Приоритеты областной организации отвечают современным трендам. Организация сегодня — часть международной профсоюзной системы, быть членом которой — престижно и привлекательно. Мы оберегаем профессиональную честь работников здравоохранения, поддерживаем молодых специалистов и содействуем их профессиональному росту. Уверены, что, опираясь на лучшие традиции и накопленный опыт, организация и впредь будет успешно решать поставленные задачи, отстаивая интересы своих членов и способствуя развитию здравоохранения Рязанской области», — отметила Наталья Шамбазова.

«От всей души поздравляем всех членов Профсоюза с днем рождения организации! Выражаем огромную благодарность за ваш нелегкий труд, профессионализм и самоотверженность. Отдельно благодарим профсоюзных активистов, неравнодушие которых является мощнейшей движущей силой. Желаем здоровья, благополучия, успехов во всех начинаниях и дальнейшей плодотворной работы на благо всех работников отрасли здравоохранения Рязанской области», — заключила она.