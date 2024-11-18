Новый зампред рязанского правительства по ЖКХ участвовал в СВО

В 2022 году Халиков «работал в подразделении тылового обеспечения в зоне СВО».

Новый зампред рязанского правительства по ЖКХ участвовал в СВО. Об этом сообщает пресс-служба правительства.

Отмечается, что с 2022 по 2024 годы Рустам Халиков работал в департаменте ЖКХ Москвы: заместителем начальника Управления эксплуатации систем наружного освещения и праздничного оформления, начальником Управления технико-экономического регулирования отрасли, начальником Управления газификации и учета потребления ресурсов.

Также сообщается, что в 2022 году Халиков «работал в подразделении тылового обеспечения в зоне СВО».

Халиков, по данным правительства, награжден благодарностью мэра Москвы, Почетной грамотой Департамента жилищно-коммунального хозяйства города Москвы, ведомственной наградой Министерства обороны Российской Федерации.

Напомним, 15 ноября Халикова назначили заместителем председателя рязанского правительства по ЖКХ. Позже выяснилось, что он занимался джиу-джитсу.