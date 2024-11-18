Над регионами РФ за ночь сбили почти 60 украинских беспилотников

В ночь на 18 ноября над территорий России сбили 59 БПЛА.

Над регионами РФ за ночь сбили почти 60 украинских беспилотников. Об этом сообщает Минобороны.

В ночь на 18 ноября над территорий России сбили 59 БПЛА, из них 2 в Московской области, 45 — в Брянской, 6 — в Курской, 3— в Белгородской и 3 — в Тульской областях.

Мэр Москвы Сергей Собянин уточнил, что беспилотники, летевшие на столицу сбили в Раменском городском округе. Разрушений и пострадавших нет.