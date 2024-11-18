На трассе в Рязанской области перевернулась «Нива», погибла женщина

Авария произошла 15 ноября, примерно в 11:20, на 27-м километре автодороги «Милославское-Чернава-Липяги» в Милославском районе.

На трассе в Рязанской области перевернулась «Нива», погибла женщина. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Авария произошла 15 ноября, примерно в 11:20, на 27-м километре автодороги «Милославское-Чернава-Липяги» в Милославском районе. 60-летний житель Москвы, управляя автомобилем «Нива Шевроле», не справился с управлением, съехал в кювет и опрокинулся. в результате чего совершил съезд в кювет с последующим опрокидыванием.

61-летняя москвичка, находившаяся на пассажирском сидении, скончалась на месте.

По факту ДТП проводится проверка. Обстоятельства происшествия устанавливаются.