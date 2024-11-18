На российских дорогах установили инновационные роликовые ограждения

Они призваны снизить число тяжких ДТП.

На российских дорогах установили инновационные роликовые ограждения. Об этом в понедельник, 18 ноября, сообщили «Известия» со ссылкой на Минтранс РФ.

Отбойники смонтировали на пересечении ЦКАД и трассы М-1 «Беларусь» на съездах и виражах.

Конструкция состоит из вращающихся пенополиуретановых цилиндров, трехмерных буферных и удерживающих рам, а также жестких опор. Ограждение рассчитано удар, эквивалентный столкновения автобуса весом 15 тонн при скорости 74 км/ч. Оно имеет яркий желтый цвет и светоотражающую пленку для хорошей видимости.

«При ударе бочонки вращаются, перенаправляя транспортные средства и рассеивая энергию столкновения. Ограждение должно помочь сократить число тяжелых ДТП на съездах с автомагистралей и поворотах, снизить риск получения травм водителями и пассажирами. Среди других преимуществ — уменьшение затрат на ремонт подобных конструкций в случае легких аварий», — сообщили в ведомстве.

Отмечается, что отбойники успешно прошли испытания. В «Автодоре» рассматривают возможность установки аналогичных конструкций на действующей сети скоростных трасс.

Фото: Telegram-канал Минтранса РФ.