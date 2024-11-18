Картаполов: разрешение Байдена бить по России дальнобойным оружием не повлияет на ход СВО

Он также отметил, что средства российской ПВО эффективно отражают любые атаки.

Разрешение Байдена бить по России дальнобойным оружием не повлияет на ход СВО. Об этом глава комитета Госдумы по обороне заявил РИА Новости в понедельник, 18 ноября.

По его словам, ВС РФ продолжат выполнять задачи СВО.

«Этот фактор мы, конечно, будем учитывать, но те задачи, которые поставил наш верховный главнокомандующий, будут выполнены», — сказал Картаполов.

Он также отметил, что средства российской ПВО эффективно отражают любые атаки.

«Безусловно, остается шанс, что ракеты могут куда-то попасть. Я подчеркиваю, что именно куда-то, потому что, как правило, заявляя о том, что они собираются бить по военным объектам, они бьют по мирным городам и другим населенным пунктам. Вот это серьезная опасность. Ну, а наш президент, верховный главнокомандующий, он уже сказал, что это будет означать для наших западных партнеров. Поэтому ждем его решения и команды, которые мы выполним», — заключил чиновник.

Ранее Байден разрешил ВСУ наносить удары вглубь России. Стало известно, что украинцы могут начать атаки в ближайшие дни. Зеленский после новостей об этом записал видеообращение с угрозами России.

Также стало известно, что в зону поражения дальнобойными ракетами попала Рязань.