Глава КНДР Ким Чен Ын заявил о необходимости полной готовности к войне
По его словам, важно подготовить батальоны, их место и роль, основные задачи командиров и политруков батальонов в ускорении приумножения военно-политического превосходства.
Глава КНДР Ким Чен Ын заявил о необходимости полной готовности к войне. Об этом пишет LIFE.
По его словам, важно подготовить батальоны, их место и роль, основные задачи командиров и политруков батальонов в ускорении приумножения военно-политического превосходства.
Кроме того, нужно нарастить боевые силы для того, чтобы они находились в полной готовности к войне.