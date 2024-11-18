Глава КНДР Ким Чен Ын заявил о необходимости полной готовности к войне

По его словам, важно подготовить батальоны, их место и роль, основные задачи командиров и политруков батальонов в ускорении приумножения военно-политического превосходства.

Глава КНДР Ким Чен Ын заявил о необходимости полной готовности к войне. Об этом пишет LIFE.

По его словам, важно подготовить батальоны, их место и роль, основные задачи командиров и политруков батальонов в ускорении приумножения военно-политического превосходства.

Кроме того, нужно нарастить боевые силы для того, чтобы они находились в полной готовности к войне.