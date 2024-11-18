Директору рязанского лесокомбината внесли представление за загрязнение воздуха

Рязанская природоохранная прокуратура установила, что предприятие, арендующее лесные участки в Касимовском районе, занимается производством топливных гранул и древесного угля из отходов деревопереработки. При этом используется 21 бочка-цистерна, но отсутствует необходимое газоочистное оборудование, что приводит к загрязнению воздуха.

Рязанская межрайонная природоохранная прокуратура проверила соблюдение законодательства об охране атмосферного воздуха. Директору лесокомбината внесли представление за нарушения. Об этом в понедельник, 18 ноября сообщили в Telegram-канале «Волжская межрегиональная природоохранная прокуратура».

Надзорный орган установил, что предприятие, арендующее лесные участки в Касимовском районе, занимается производством топливных гранул и древесного угля из отходов деревопереработки. При этом используется 21 бочка-цистерна, но отсутствует необходимое газоочистное оборудование, что приводит к загрязнению воздуха.

Как указано в публикации, объекты, оказывающие негативное воздействие на окружающую среду лесопользователем на учет не поставлены, требования закона в сфере складирования древесины не исполнены.

Директору предприятия внесли представление, которое находится на рассмотрении.

Природоохранная прокуратура взяла ситуацию под контроль.

Фото: Telegram-канал «Волжская межрегиональная природоохранная прокуратура»