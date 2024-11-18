Циклон «Критерия» принесет в Рязанскую область потепление и сильный ветер

Это связано с мощным выносом тропической воздушной массы.

Циклон «Критерия» принесет в Рязанскую область потепление и сильный ветер. Об этом в понедельник, 18 ноября, сообщил Telegram-канал «Метеодневник — Новости погоды».

Отмечается, что в среду-четверг из-за мощного выноса тропической воздушной массы температура в регионе поднимется до +5…+9℃. Также ожидаются сильные ветра юго-восточных и южных направлений с порывами до штормовых значений (17-21 м/с, местами сильнее).

«При этом, прохождение контрастного холодного фронта в четверг может сопровождаться шквалами и сильными осадками (дождь, переходящий в снег) на большей части ЦФО, местами не исключены грозы», говорится в сообщении.