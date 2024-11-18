ЦБ упростил требования к документам при покупке банков

Вместо бизнес-плана разрешено представить оценку влияния сделки на дальнейшую деятельность и финансовую устойчивость покупателя и приобретаемого им актива.

ЦБ упростил требования к документам для получения согласия при покупке банков. Об этом сообщает «Газета.ру» со ссылкой на пресс-службу регулятора.

Вместо бизнес-плана разрешено представить оценку влияния сделки на дальнейшую деятельность и финансовую устойчивость покупателя и приобретаемого им актива.

Благодаря новым правилам, не потребуется утверждать бизнес-план или вносить в него изменения и проводить для этого общее собрание акционеров.