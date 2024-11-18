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Bloomberg: Турция представит план для прекращения украинского конфликта на саммите G20
Отмечается, что президент Реджеп Эрдоган хочет предложить Владимиру Зеленскому отказаться от вступления в НАТО минимум на 10 лет.

Турция представит план для прекращения украинского конфликта на саммите G20. Об этом пишет URA.RU со ссылкой на издание Bloomberg.

Отмечается, что президент Реджеп Эрдоган хочет предложить Владимиру Зеленскому отказаться от вступления в НАТО минимум на 10 лет.

В его план также входит создание демилитаризованной зоны в Донбассе, контролировать ее будут международные миротворцы. Вместо вступления в НАТО Украина получит оружие и технику.