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Bild: Германия начнет поставки Украине ударных БПЛА, не поддающихся РЭБ
Всего на Украину отправят 4000 тысячи таких БПЛА.

Германия начнет поставки Украине ударных БПЛА, не поддающихся РЭБ. Об этом сообщает газета Bild со ссылкой на собственные источники.

Отмечается, что ФРГ хочет передать ВСУ беспилотники с искусственным интеллектом фирмы Helsing, которые не поддаются системам радиоэлектронной борьбы (РЭБ) и получивших название «мини-тауросов» (по аналогии с крылатыми ракетами Taurus). Всего на Украину отправят 4000 тысячи таких БПЛА.

Отмечается, что новые ударные дроны обладают дальностью полета, превышающей в четыре раза дальность обычных БПЛА, они также могут нести взрывчатку, которой достаточно для уничтожения танка или блиндажа.