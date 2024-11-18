26-летний рязанец распространял порноматериалы в интернете
Возбуждено уголовное дело.
26-летний рязанец распространял порноматериалы в интернете. Об этом сообщает пресс-служба УМВД по региону.
Оперативники киберполиции установили, что мужчина завел в одной из социальных сетей фейковый аккаунт, с которого рассылал фотографии интимного характера с собственным изображением.
Павоохранители провели в квартире рязанца обследование и изъяли компьютерную технику и средства связи со следами противоправной деятельности.
Возбуждено уголовное дело.