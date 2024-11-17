В Удмуртии беспилотник атаковал заводской цех, есть пострадавший

На производстве выбило стекла, серьезных разрушений нет. Пострадавшего госпитализировали.

Утром в воскресенье, 17 ноября, в Ижевске беспилотник атаковал заводской цех, есть пострадавший. Об этом сообщил SHOT.

По данным Telegram-канала, на производстве выбило стекла, серьезных разрушений нет.

Отмечается, что сотрудников эвакуировали. Один человек пострадал. Его госпитализировали в состоянии средней степени тяжести.

На месте работают оперативные службы.