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В Рязанской области остановили пьяного водителя за рулем иномарки
Мужчина признался, что выпил. Он согласился пройти освидетельствование на алкотестере

В Сараях полицейские остановили пьяного водителя за рулем иномарки. Об этом 17 ноября сообщил ИД «Пресса».

Инцидент произошел на дороге Сапожок-Сараи-Борец-Шацк. Как указано в публикации, мужчина признался, что выпил. Алкотестер показал 1,232 миллиграмма алкоголя на литр выдыхаемого воздуха.

Сотрудники Госавтоинспекции составили на нарушителя административный протокол по статье 12.8 части 1, КоАП. Ему грозит до двух лет лишения водительских прав и штраф в размере 30 тысяч рублей.