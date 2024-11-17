В Рязанской области мужчина обокрал 64-летнюю родственницу

Следователь межмуниципального отдела МВД России «Кораблинский» возбудил в отношении мужчины уголовное дело по части 2 статьи 158 УК РФ, по которой грозит до пяти лет лишения свободы.

Полицейские раскрыли кражу бетономешалки со двора дома 64-летней женщины в селе Рязанские сады Старожиловского района. Об этом в воскресенье, 17 ноября, сообщила пресс-служба регионального УМВД в своем Telegram-канале.

В полицию обратилась 64-летняя пенсионерка и рассказала, что у нее пропала бетономешалка.

Жители сообщили, что видели 37-летнего родственника заявительницы с украденным.

Сотрудники полиции разыскали и задержали злоумышленника. Позже забрали похищенную бетономешалку. Отмечается, что ранее мужчина в нетрезвом состоянии угрожал пожилой женщине и с тех пор они не общаются.

По предварительной информации ведомства, 37-летний житель проходил мимо дома родственницы. Мужчина увидел во дворе бетономешалку на колесах, украл ее и продал знакомому. На эти деньги он купил алкоголь.

Следователь межмуниципального отдела МВД России «Кораблинский» возбудил в отношении мужчины уголовное дело по части 2 статьи 158 УК РФ, по которой грозит до пяти лет лишения свободы.