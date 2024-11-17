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В Рязани установят более 35 новогодних елей
Мэр города Виталий Артемов сообщил, что в этом году по традиции елки установят в парках и на общественных территориях.

В Рязани установят более 35 новогодних елей. Об этом в воскресенье, 17 ноября, сообщил мэр города Виталий Артемов в своем Telegram-канале.

Он отметил, что в Рязани уже начали устанавливать новогодние ели. В этом году по традиции их установят в парках и на общественных территориях.

Ранее стало известно, что елок появится в городе больше в связи с увеличением в Рязани парков и скверов.