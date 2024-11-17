В России оценивание ОГЭ могут перевести на 100-балльную систему

Напомним, на данный момент школьники, сдающие ОГЭ, получают первичные баллы, которые потом переводятся в оценки — от «двойки» до «пятерки».

В России допустили перевод оценивания ОГЭ на 100-бальную систему. Об этом сообщило ТАСС со ссылкой на пресс-службу Рособрнадзора.

Помимо этого, среди других обсуждаемых вариантов совершенствования экзамена — использование его результатов для отбора в профильные десятые классы и приема в колледжи.

Напомним, на данный момент школьники, сдающие ОГЭ, получают первичные баллы, которые потом переводятся в оценки — от «двойки» до «пятерки».

Ранее сообщалось, что в России могут изменить формат ОГЭ.