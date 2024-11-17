Соцсети: легковушки на улице Шереметьевской протаранил 13-летний подросток

Как указано в посте, подросток без разрешения взял ключи от машины отца и поехал кататься по городу.

Легковушки в Рязани протаранил 13-летний подросток. Об этом сообщили в Telegram-канал «Топор 18+ Рязань».

Инцидент произошел на улице Шереметьевской. Как указано в посте, подросток без разрешения взял ключи от машины отца и поехал кататься по городу.

Ранее стало известно, что подросток не справился с управлением и протаранил три автомобиля. Легковушки после случившегося получили механические повреждения. Данных о пострадавших нет.

Видео с места происшествия можно посмотреть по ссылке.